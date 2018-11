Bolsonaro veut déplacer l'ambassade du Brésil en Israël à Jérusalem.

Après les Etats-Unis et le Guatemala, le président élu du Brésil -Jair Bolsonaro- a déclaré que son pays serait le prochain à déplacer son ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem.

Interviewé par le journal israélien pro Netanyahu, Israel Hayom, Bolsonaro a déclaré qu'Israël devait être libre de choisir sa propre capitale. "Lorsqu'on me demandait, lors de la campagne, si je le ferais une fois devenu président, je répondais "oui, c'est vous qui décidez quelle est la capitale d'Israël, pas les autres nations"" a souligné le futur président brésilien.

Une décision hautement symbolique qui romp avec les rapports entretenus jusqu'alors par les deux pays.

De son côté Benjamin Netanyahu, a bien entendu accueilli cette nouvelle très positivement. Il a d'ailleurs estimé que l'élection de Jair Bolsonaro "conduirait à une grande amitié entre (leurs) peuples et au renforcement des relations entre le Brésil et Israël" et a d’ores et déjà annoncé qu'il assisterait, très probablement, à la cérémonie d'investiture du nouveau président brésilien en janvier prochain.