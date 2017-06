Bogota : trois morts, dont une Française, dans un attentat contre un centre commercial

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Armée de libération nationale colombienne (ELN, une guérilla guévariste), qui négocie actuellement un accord de paix avec le gouvernement, a fait savoir rapidement qu'elle "condamnait" cet attentat "exécrable", via son compte Twitter. Les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, une guérillamarxiste) ont également déploré l'attentat. Leur chef a exprimé sa solidarité avec les victimes, sur Twitter.

Selon un communiqué de la Clinica del Country, l'établissement hospitalier qui a reçu les victimes, une personne est "dans un état critique de gravité maximum" et d'autres blessés souffrent de traumatismes acoustiques du fait de l'onde de choc.

Un attentat à la bombe a fait trois morts, samedi après-midi (minuit heure de Paris), dans un centre commercial de Bogota, capitale de la Colombie. D'autres personnes sont blessées, dont quatre sont dans un état critique. Parmi les morts figure une Française de 23 ans, venue en Colombie pour "fournir un service social dans un collège d'un quartier populaire de Bogota durant six mois", a indiqué le maire de Bogota,Enrique Penalosa ,à la presse. Une Française de 48 ans a aussi été blessée.

