Du bœuf contaminé à la tuberculose serait vendu dans les supermarchés

"Depuis plus de trente ans en France, personne n'a attrapé la tuberculose en mangeant du bœuf", assure un responsable de la direction générale de l'alimentation. Vrai, reconnaît Le Canard, qui note toutefois que le consommateur pourrait avoir le droit d’être informé.

Cette viande serait même étiquetée "premier choix" car "la quasi-totalité des bovins exécutés pour cause de tuberculose sont des races à viande, proposées plus cher en rayon que la vulgaire vache de réforme", affirme l'hebdomadaire satirique.

Dans son édition du 25 octobre, Le Canard enchaîné affirme que 3 000 tonnes de viande de vaches diagnostiquées positives à la tuberculose se retrouvent dans nos supermarchés chaque année. 8.000 vaches seraient donc contaminées chaque année. Et cette pratique serait légale car les autorités sanitaires l'autorisent, assurant que les carcasses sont sans danger pour l'homme lorsque les organes les plus infectés (comme le rein ou le foie, par exemple) sont détruits à l'abattage.

