Bobigny : une fillette sauvée d'une voiture incendiée lors des échauffourées

Les violents incidents qui ont émaillé la manifestation de soutien à Théo, ce samedi à Bobigny, auraient pu virer au drame. Une fillette a en effet été menacée par les flammes, quand le véhicule conduit par sa mère a pris feu.

Dans son communiqué publié suite à la manifestation, samedi soir, la préfecture de police avait notamment expliqué que "des effectifs de police ont dû intervenir pour porter secours à une jeune enfant se trouvant dans un véhicule en feu".

Contrairement à ce que laisse supposer cette formulation, ce n'est pas les forces de l'ordre qui ont sorti la petite fille de la voiture, mais un manifestant, Emmanuel, qui a raconté la scène au Bondy Blog. Alors que le capot du véhicule prenait feu, "la mère a sorti de sa voiture son petit garçon qui devait avoir deux ans maximum, et dans la précipitation, elle a oublié sa fille", dit-il. "Moi, à ce moment-là, je me suis approché de la voiture, et j'ai vu une petite fille de 5 ou 6 ans, tétanisée. Je suis rentré alors dans la voiture.

J'ai ouvert la portière, tétanisé, j'avais les mains qui tremblaient. La fille était à l'arrière. Elle ne pleurait pas mais elle était aussi tétanisée, choquée. J'ai essayé d'enlever sa ceinture, j'avais les mains qui tremblaient toujours et au bout de dix secondes, j'ai réussi à lui enlever sa ceinture de sécurité. Je l'ai prise alors dans mes bras, toujours tremblants, puis j'ai essayé de courir. Je commençais à prendre de la vitesse et là, j'ai senti les gaz lacrymogènes."

Il a tenté en vain de retrouver la mère de la fillette, aidé par deux hommes et un gendarme.

Sur Twitter, la préfecture de police a salué le courage du manifestant. De nombreux internautes ont critiqué les forces de l'ordre, accusées d'avoir voulu se donner le beau rôle dans ce sauvetage. L'incendie du véhicule par des casseurs et le drame évité de justesse passeraient presque au second plan...