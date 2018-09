Bob Woodward, le journaliste du Watergate, dresse un portrait accablant de Donald Trump dans un nouvel ouvrage qui pourrait faire trembler la Maison Blanche

Le journaliste Bob Woodward s'apprête à publier un ouvrage qui pourrait faire trembler la Maison Blanche. Cet ouvrage dresse le portrait de la présidence de Donald Trump sous un jour très alarmant. Cette nouvelle publication sur les dessous de la pratique du pouvoir américain s'appuie sur des entretiens avec des membres de l'administration américaine.

Cette publication de 450 pages, Fear : Trump in the White House, pourrait donc créer une tempête politique et médiatique impressionnate. Bob Woodward est en effet le journaliste d'investigation devenu célébre pour avoir révélé l'affaire du Watergate avec Carl Bernstein en 1974.

Ce scandale avait poussé Nixon à la démission. La sortie du livre est prévue le 11 septembre 2018 aux Etats-Unis.

Donald Trump apparaît comme un président paranoïaque, inculte et ne contrôlant pas son tempérament. Ses collaborateurs sont souvent dans l'obligation de contrôler la situation afin d'éviter de graves dérapges. Le Washington Post et le Daily Beast ont publié des extraits du livre en question.

Selon les révélations de l'ouvrage, Jim Mattis, le ministre de la Défense, aurait précisé à des proches, à l'issue d'uen rencontre entre Donald Trump et son équipe de sécurité nationale à propos de la présence militaire sur la péninsule coréeene, que le président se comportait comme un "élève de CM2 ou de 6e".

D'après des informations de Bob Woodward, à la suite de l'attaque chimique d'avril 2017 attribuée à Bachar el-Assad, Donald Trump aurait contacté le général Mattis et lui aurait avoué qu'il souhaitait éliminer le président syrien. Donald Trump aurait prononcé les mots suivants :

"Tuons-le bordel ! Allons-y ! On leur rentre dedans et on les bute".

Après avoir raccroché, Jim Mattis aurait alors dit à un conseiller :

"Nous n'allons rien faire de tout cela. Nous allons être beaucoup plus mesurés".

Un ancien conseiller économique, Gary Cohn, aurait "volé une lettre qui se trouvait sur le bureau de Trump". Le président avait l'intention de signer ce document qui aurait retiré officiellement les Etats-Unis d'un accord commercial avec la Corée du Sud.

L'ouvrage évoque également les difficultés et la frustration récurrente de John Kelly, le secrétaire général à la Maison Blanche. Au cours d'une réunion, il aurait eu des mots très durs au sujet de Donald Trump :

"C'est un idiot. C'est inutile d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Il a complètement déraillé. On est chez les fous. Je ne sais même pas ce que nous faisons là".

John Kelly a depuis publiquement démenti avoir tenu de tels propos. Il a réaffirmé son engagement aux côtés du président américain.

Donald Trump, dans un entretien au Daily Caller, estime que cette publication "est juste un autre mauvais livre" contenant des histoires "tout simplement inventées par l'auteur".

La sortie du livre va faire l'effet d'une véritable bombe politique à quelques semaines des élections décisives de mi-mandat, les "midterm", prévues le 6 novembre 2018. Les Républicains craignent que la Chambre des représentants bascule du côté Démocrate.

Bob Woodward a précisé qu'il avait cherché à interroger Donald Trump pour cet ouvrage. Le président américain l'aurait appelé à la mi-août, mais le manuscrit était déjà terminé.