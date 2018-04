Les blocages dans les universités ont fait plus d'un million d'euros de dégâts selon Frédérique Vidal

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les autorités, la ministre de l'Enseignement supérieur (Frédérique Vidal) et les présidents d"universités vont tout mettre en oeuvre pour que les examens se déroulent dans les meilleures conditions dans les toutes prochaines semaines.

Depuis le début du mois d'avril, une dizaine d'universités sur 400 à travers la France sont perturbées ou bloquées par des étudiants mobilisés contre la loi Orientation et réussite des étudiants (ORE).

D'après Frédérique Vidal, "les devis sont en cours" pour le campus de Paris 1 à Tolbiac. Les dégâts estimés sont chiffrés entre 200 000 et 300 000 euros de dégâts.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, était invitée dans le cadre de l'émission "L'Epreuve de vérité" sur la chaîne Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Radio Classique et Les Echos.

Depuis de nombreuses semaines, une dizaine de sites universitaires sont bloqués par des étudiants opposés à la réforme de l'accès à l'université et contre la politique d'Emmanuel Macron. Avec l'arrivée imminente des calendriers des examens et avec les périodes de vacances scolaires, certaines universités ont dû être évacuées par les forces de l'ordre. Dans certains cas, comme à Montpellier, les étudiants bloqueurs sont partis avant l'intervention des CRS.

