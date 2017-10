Blanquer : "Si vous avez tous les critères pour ne pas réussir, il vous sera dit plusieurs fois que vos chances sont infimes"

Stéphane Travert (RTL) : "C'est une situation inédite à laquelle nous assistons aujourd'hui sur les produits laitiers" explique le ministre de l'Agriculture à propos de la pénurie de beurre. "Il y a une forme de blocage entre les transformateurs et les distributeurs. (...) Nous souhaitons que l’inter-profession puisse entamer une discussion avec les producteurs, avec les transformateurs."

Jean-Michel Blanquer (Europe 1) : "Si vous avez tous les critères pour ne pas réussir, il vous sera dit plusieurs fois que vos chances sont infimes" explique le ministre de l'Education qui rappelle que l'accent sera mis sur l'orientation au lycée pour éviter les files d'attente à l'université.

Maël de Calan (Sud radio) : "Je fais une distinction avec les députés Constructifs qui sont membres des Républicains et payent leurs cotisations" explique le candidat à la présidence des LR. "Je suis partisan de leur laisser la porte ouverte. On avait 350 députés en 2002, il n’y en a plus que 110 aujourd’hui. Certains veulent réduire ce nombre à 95, je pense que ce serait une erreur magistrale."

Gaspard Gantzer (Europe 1) : "Hollande avait une certaine lassitude face aux attaques des frondeurs" raconte son ancien conseiller en communication, Gaspard Gantzer qui cite une phrase étonnante de l'ancien président dans son livre : "Quand j'y pense, heureusement qu'il y a eu le livre de Davet et Lhomme, sinon j'aurais été contraint de me représenter."