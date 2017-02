Blanchiment de fraude fiscale : Serge Dassault condamné à 2 millions d'euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Serge Dassault aurait également omis dans ses déclarations de patrimoine près de 12 millions d'euros en 2014 et 16 millions d'euros en 2011.

Ces accusations de dissimulation portent sur quatre fondations et sociétés, basées au Luxembourg et au Liechtenstein, qui ont abrité jusqu'à 31 millions d'euros en 2006, près de 12 millions d'euros en 2014.

À l'audience, le parquet national financier avait requis cinq ans d'inéligibilité, neuf millions d'euros d'amende et deux ans de prison avec sursis contre l'avionneur et patron de presse.

Reconnu coupable de blanchiment de fraude fiscale pour avoir caché pendant 15 ans au fisc français des comptes à l'étranger sur lesquels se trouvaient plusieurs millions d'euros, Serge Dassault a été condamné ce jeudi à deux millions euros d'amende et 5 ans inéligibilité.

