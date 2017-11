Blagnac : trois personnes fauchées par un véhicule

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Blablacar, "faille de sécurité" et loups: l'incroyable cavale de Yoann Barbereau

En Arabie saoudite, une purge royale et une "prison cinq étoiles"

Apprentissage: le gouvernement veut mettre entreprises et jeunes au coeur du dispositif

C'est le parquet de Toulouse qui a été saisi, et non le parquet anti-terroriste, signe que le caractère terroriste n'a pas été retenu par la justice.

Selon la chaîne, le chauffeur a reconnu le caractère intentionnel de son acte et a rapidement été interpellé. Né en 1989, Il est connu des services de police pour des faits de droit commun mais n'est pas fiché S.

Un véhicule a percuté des piétons, devant une école de commerce de Blagnac (Haute-Garonne), ce vendredi en milieu d'après-midi. Trois personnes (des étudiants chinois) ont été blessées, affirme BFMTV. Un homme de 23 ans et une femme de 22 ans ont été légèrement blessés tandis qu'une autre femme de 23 ans est dans un état plus grave mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres