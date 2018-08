Le bilan de l'ouragan Maria passe de 64 à 2975 morts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Angola finit par céder au FMI et sollicite un prêt de 4,5 mds de dollars

Macron endosse le rôle d'"opposant principal" à Orban et Salvini

Le Royaume-Uni va ouvrir deux ambassades au Tchad et au Niger

En savoir plus

Une autre étude de chercheurs d'Harvard avait elle conclu; avec une méthodologie relativement similaire, que l'ouragan Maria et ses conséquences avaient fait environ 4600 morts.

Les conséquences du passage de l'ouragan ont été nombreuses. Après Maria, l'île a été coupée d'eau d'électricité ou de téléphone pendant des mois et de niombreuses routes furent coupées ce qui a empêché les populations fragiles d'accéder aux soins ou aux pharmacies.

Pour arriver à ce bilan, les chercheurs ont comparé la mortalité pendant cette période à la mortalité normale. Selon leurs calculs, la mortalité aurait augmenté de 22% sur l'île entre septembre 2017 et février 2018.

"Je reconnais que nous avons fait des erreurs" a expliqué le gouverneur de Porto Rico Ricardo Rossello. Pendant longtemps, le bilan de l'ouragan Maria en 2017 a été sous-évalué par les autorités locales qui avançaient le chiffre de 64 morts. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Une étude indépendante entérinée par le gouvernement assure que l'ouragan a officiellement tué 2975 personnes sur l'île. J'ai donné comme instruction d'actualiser le bilan officiel à 2 975 morts. Toute future discussion devra se fonder sur ce rapport.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres