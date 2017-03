Bientôt un débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ?

Donnés tous les deux largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle, devant François Fillon et loin devant le candidat socialiste Benoît Hamon, le candidat d'En marche!, Emmanuel Macron, et la présidente du Front national, Marine Le Pen, pourraient débattre de leur programme à la télévision.

Le Lab d'Europe 1 révèle que la présidente du FN et l'entourage du leader d'En Marche! ont en effet assuré qu'ils acceptaient le principe d'un tel face-à-face.

Le JDD, ce dimanche, annonce que le présentateur Jean-Jacques Bourdin leur a proposé un tel débat sur BFM, mais s'est vu opposer un refus de Marine Le Pen, qui a critiqué à plusieurs reprise la chaîne, en l'accusant de soutenir Emmanuel Macron.

"Je suis OK pour un débat avec monsieur Macron mais pas sur BFMTV, comme je l'ai indiqué à monsieur Bourdin", a indiqué Marine Le Pen au Lab d'Europe 1.

Par contre, "oui", elle accepterait une proposition similaire d'un autre chaîne. Du côté de l'entourage d'Emmanuel Macron, on trouve que "C'est une super idée et on est toujours preneur". L'équipe d'En marche! estime en effet légitime de comparer "les deux projets les plus opposés" de l'offre politique actuelle. "C'est un débat auquel les Français ont droit."