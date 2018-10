Bientôt un contrôle d'identité pour accéder aux plus gros sites pornographiques ?

Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat au numérique a expliqué sur RFI que le gouvernement envisageait de contrôler l'âge des personnes se rendant sur les sites pornographiques. Il a évoqué la possibilité de créer un "tiers de confiance" afin de contrôler non seulement l'identité mais aussi l'âge des utilisateurs.

" Vous envoyez votre pièce d’identité [à ce site], sauf que le site porno, lui, n’aura jamais eu, à aucun moment, d’informations sur qui vous êtes… Il aura un token – un carton – qui dit « cette personne est bien majeure ».

On sépare celui qui contrôle l’identité de celui qui sait si vous êtes majeur ou pas"

Selon le secrétaire d'Etat, il est inenvisageable de déléguer ce contrôle aux sites en question. La tentation serait trop grande, "pour les plus gros d'entre eux" de construire des "méga bases de données". La mise en place du "tiers de confiance" permettrait alors de contourner ce risque.

Une idée qui rejoint celle qu'avait eu Marlène Schiappa début septembre quand elle avait déclaré sur Franceinfo qu' " On ne peut pas laisser des enfants pré-pubères et des jeunes adolescents avoir comme seule représentation de la sexualité une représentation issue de la pornographie " et qui prévoyait la création de "filtres" pour contrôler les accès.

Cette initiative pourrait-elle ne pas être en contradiction avec le règlement RGPD et le dispositif EPrivacy ? A ce stade, cela reste incantatoire. Tant que les modalités de mise en place d'un tel dispositif ne sont pas expliquées, il reste difficile de se prononcer. Aussi bien sur le plan technique que légal.

Mounir Mahjoubi ne vise pas là toutes les plateformes de diffusion de contenu réservé aux majeurs. Certaines plateformes ont déjà mis en place des sécurités pour contrôler les accès (comme la demande de carte bleu par exemple)

es plateformes proposant des contenus pornographiques, de manière respectueuse par rapport à la législation proposent déjà des garanties (âge, CB, etc.). Les plateformes dans le viseur du gouvernement sont celles appartenant à la firme MindGeek (Youporn, PornHub, RedTube…) qui posent des difficultés à cause de l'absence quasi-totale de contrôle.

Enfin, la question des contenus pornographiques partagés sur les réseaux sociaux reste entière. Twitter ne peut pas contrôler ce que les utilisateurs voient, sauf à filtrer préventivement tous les contenus, afin de déterminer lesquels sont pornographiques ou non ou à interdire l'accès aux mineurs de moins de 18 ans.