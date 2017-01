La "bêtise" d'Anne Hidalgo sidère François Hollande

Anne Hidalgo et François Hollande, c'est de l'histoire ancienne. Elle l'accuse, il encaisse. Toutefois, il semblerait qu'il n'en puisse plus. Selon les informations du Canard Enchaîné, publiées ce mercredi, l’ancien premier secrétaire du Parti socialiste aurait déclaré au sujet de la maire de Paris : "Je suis sidéré par sa violence et sa bêtise".

Probablement, c'est l'interview au Monde d'Anne Hidalgo (publié le 12 janvier) qui a fait déborder le vase "de patience" de François Hollande. Pour cause, dans les colonnes du quotidien, l’élue parisienne avait notamment accusé Hollande, Valls et Macron d’être "responsables de l'immense gâchis du quinquennat qui se termine". Selon elle, "seul le positionnement de Vincent Peillon peut permettre à la gauche d'être au deuxième tour", car "il élève le débat". Une annonce que le locataire de l’Élysée aurait commenté ainsi : "je ne pense pas que cela va aider Peillon".