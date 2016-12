Bernard Tapie trouve que la condamnation de Christine Lagarde est "nulle et déplacée"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Il donne donc rendez-vous au tribunal correctionnel de Paris, le 2 mars 2017, expliquant qu'il poursuis un policier de la brigade financière pour "faux en écriture publique". Il aurait écrit le rapport fondant la thèse selon laquelle l'homme d'affaires n’aurait pas été escroqué par le Crédit lyonnais. "Il y aura du spectacle, je serai là, et vous comprendrez enfin comment vous avez été tous manipulés.", promet Bernard Tapie.

Pour l'homme d'affaire, "Mme Lagarde méritait d’être relaxée". Selon lui, "Michel Sapin [ministre de l’économie et des finances] s’est empressé de lui renouveler sa confiance" notamment pour pouvoir le poursuivre pour escroquerie. "C’est toujours le principe du "il faut se faire Tapie", juge-t-il.

"Déplacée, car elle est jugée coupable, mais non condamnable, ce qui entraîne chez les citoyens le sentiment que seuls les puissants sont protégés. Et nulle, car les éléments qui conduisent à sa culpabilité sont infondés.", a-t-il expliqué.

"Je trouve sa condamnation à la fois nulle et déplacée.", a réagi Bernard Tapie, dans Le Monde .

Le 19 décembre, la directrice générale du FMI a été déclarée "coupable de négligence" par la Cour de justice de la République. Toutefois, elle n'a pas été dispensée de peine, et sa condamnation ne figurera pas dans son casier judiciaire.

