Bernard Poignant, conseiller spécial de François Hollande, annonce son soutien à Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le Cameroun a rapatrié « de force » plus de 2.600 réfugiés nigérians

En savoir plus

En vue des élections législatives, Bernard Poignant se rallie à Jean-Jacques Urvoas et espère qu'une candidature "En Marche" ne "vienne (pas) perturber la sienne et compromettre sa réelection".

"Je me suis promis de ne jamais porter à la présidence de la République quelqu'un qui n’avait pas un engagement européen solide, charpenté et régulier", a-t-il précisé.

"Les engagements d'Emmanuel Macron sont plus proches de mes convictions", a-t-il déclaré, expliquant que le projet de l'ancien ministre de l'Économie s'inscrit dans la lignée du quinquennat de François Hollande.

Conseiller spécial de François Hollande et ancien maire de Quimper, Bernard Poignant a annoncé mardi 21 mars dans un communiqué son soutien à Emmanuel Macron.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres