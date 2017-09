"Bernard Laroche est l'auteur de l'enlèvement de Grégory", selon un rapport de police

32 ans après les faits, l'affaire Grégory est-elle proche de l'aboutissement ? Ce dimanche, le JDD publie sept éléments qui ont fait considérablement avancer l'enquête après tant d'années d'immobilisme.

La première révélation est de taille : "Nous pouvons affirmer que Bernard Laroche est l’auteur de l’enlèvement de Grégory", écrivent de manière catégorique les experts du département "Sciences de l’analyse criminelle" de la gendarmerie, dans un rapport de 48 pages daté du 10 mai 2017.

Pour les experts, l'enlèvement de l’enfant, le 16 octobre 1984, a été effectué par Laroche, accompagné de sa nièce Murielle Bolle. Et que l’assassinat qui suivit fut l’oeuvre d’une deuxième équipe. Les auteurs du rapport s'appuient "sur de nouveaux recoupements et sur des témoignages oubliés, exhumés du dossier judiciaire", pour accuser Bernard Laroche, tué par son cousin Jean-Marie Villemin, le père de Grégory, en 1985. Par exemple, le témoignage "de l’amant d’une fermière de Lépanges qui a certifié avoir vu Laroche "et une rouquine" (Murielle Bolle a les cheveux roux) s’approcher de chez les Villemin l’après-midi du crime".

"Si ce détail avait été connu dès 1984, tout aurait sans doute été différent", affirme le JDD.