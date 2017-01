Bernard Kouchner envisage de voter pour Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Angleterre : l'ex-entraîneur Barry Bennell, soupçonné de pédophilie, plaide non coupable

Hamon et Montebourg plus convaincants au 2e débat, Valls recule

Son possible choix pour Emmanuel Macron s’expliquerait aussi par le fait qu’il ne voit pas « quelqu’un qui s’impose » lors de primaire de la gauche. Il s’est demandé ce qu’« on pourrait faire avec les pièces détachées de chacun d’entre eux ».

Un soutien de plus pour Emmanuel Macron ? L’ancien membre du parti socialiste qui a été ministre des affaires étrangères de Nicolas Sarkozy a estimé « possible » qu’il vote pour le candidat à l’élection présidentielle.

