Bernard Cazeneuve met en garde contre des dégâts "immenses et irréparables" en cas d'élection de Marine Le Pen

Il alerte sur un "populisme dangereux et mortifère". Bernard Cazeneuve a mis en garde l’opinion sur une possible élection de Marine Le Pen. Dans un entretien publié jeudi 23 février par Le Parisien, le Premier ministre déclare que "la sortie de l'euro, proposée par le Front national, entraînerait une importante perte de pouvoir d'achat pour nos compatriotes, en frappant de plein fouet leur niveau de vie. Cela doit être dit par souci de vérité", a estimé le chef du gouvernement, actuellement en voyage officiel en Chine où il a demandé au pays de s'ouvrir au made-in France. "Lorsque les peuples découvriront les mensonges, il sera trop tard", poursuit-il. "Les dégâts seront immenses et irréparables".

Alors que son soutien au candidat du parti socialiste Benoît Hamon est jugé par certains comme étant "du bout des lèvres", le Premier ministre a balayé cette idée. "Pas du tout. Je lui ai dit ma disponibilité et mon sentiment sur le contexte", souligne-t-il. "Pour moi la priorité c'est le rassemblement pour faire barrage au Front national. Aujourd'hui, Benoît Hamon veut incarner une espérance et défricher pour de nouveaux chemins. Mais il faut articuler espérance et crédibilité".

Avant de conclure : "Pour tous les candidats, mon message est clair : si nous, femmes et hommes politiques, ne sommes pas capables d'être sérieux et crédibles pour rassembler largement face à Marine Le Pen, alors nous serons durement jugés par l'Histoire" a-t-il martelé.