Bernard Cazeneuve : "Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable face aux institutions"

Au lendemain des révélations sur les pratiques du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, qui a employé ses filles en tant qu'assistantes parlementaires dès l'âge de 15 ans, Bernard Cazeneuve a estimé ce mardi que "lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent".

"Sans quoi l'autorité de l'État est abaissée et l'autorité de l'État ça commence par cette exigence et par cette rigueur", a ajouté le Premier ministre, qui inaugurait des nouveaux locaux de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) à Paris, en l'absence de Bruno Le Roux qui devait initialement s'y rendre.

Le ministre a par ailleurs annulé tous ses rendez-vous de la journée.

"On parle d'un boulot d'été auprès d'un parlementaire (…) Et quand il faut faire du classement, quand il faut faire un certain nombre de tâches parlementaires, je trouve que c'est une bonne école de faire ça", a déclaré le ministre, appelant à ne pas faire "d'amalgame" avec le cas de François Fillon.