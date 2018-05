Bernard Cazeneuve : "L'Etat doit demeurer à distance des questions religieuses"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cependant, il n'est pas favorable à un financement par l'Etat, "ce qui suppose une réforme constitutionnelle". "Je crains que dans cette hypothèse on multiplie les problèmes en ouvrant tous les débats qui divisent".

Dans ce même entretien, l'ex-patron de la place Beauvau a reconnu "un échec" s'agissant de "l'association cultuelle qui devait créer les conditions d'une plus grande transparence du financement des mosquées et de la formation théologique des imams". Pour y remédier, selon lui, il est "urgent que les musulmans de France prennent ce sujet à bras-le-corps".

"L'erreur serait encore une fois de laisser à penser qu'on veut toucher aux équilibres que porte cette valeur fondatrice du vivre ensemble (...) Je ne veux pas faire de la laïcité un sujet d'instrumentalisation politique dans l'outrance et le vacarme".

"Il y avait de belles choses dans le discours du président de la République aux Bernardins, mais l'attention s'est focalisée sur cette phrase parce qu'elle semblait remettre en cause le principe de laïcité", a-t-il ajouté.

"On ne peut jouer avec le principe de laïcité, l'Etat doit demeurer à distance des questions religieuses (...) Il n'y a pas aujourd'hui à repenser la relation entre l'Eglise et l'Etat", a estimé Bernard Cazeneuve dans L'Opinion.

Ce mardi 15 mars, dans les colonnes de L'Opinion, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est revenu sur le discours qu'Emmanuel Macron a tenu au collège des Bernardins le 9 avril dernier. Le chef de l'Etat avait alors parlé de "réparer" le lien "abîmé" entre l'Eglise et l'Etat.

