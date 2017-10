Bernard Accoyer dénonce un "choc fiscal macronien"

Invité sur RTL, l'ancien président de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer a réagi à l'intervention du président de la République. "Nous assistons à une recomposition du paysage politique français. Emmanuel Macron mène une politique social-démocrate" a-t-il expliqué "Cela est caractéristique d'une politique social-démocrate, une politique de gauche, même si cela vous paraît aujourd'hui à contre-courant. Ces mesures sont extrêmement lourdes et inquiétantes et elles vont marquer le pays". Il évoque notamment les réformes de la CSG et de l'assurance chômage.

"C'est un choc fiscal macronien, qu'il essaie de cacher mais qui va être dans quelques semaines une réalité".

Selon lui, la possibilité pour les salariés démissionnaires de toucher les indemnités du chômage est "inquiétante (…) La réforme telle qu'il l'a annoncée serait une catastrophe quand on sait qu'aujourd'hui 50% des fins de CDI sont des démissions, on imagine l'effet d'aubaine et les 14 milliards annoncés pourraient bien se transformer en une mesure qui aurait les conséquences financières et dans le rapport des Français avec le travail comparables aux 35 heures" explique-t-il