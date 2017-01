Bernard Accoyer demande Pierre Gattaz de lire "correctement" le programme de François Fillon

Lors de sa conférence de presse de rentrée, mardi 17 janvier, Pierre Gattaz a fait une petite analyse des candidats à l’élection présidentielle. Si le patron du Medef était plutôt gentil avec Emmanuel Macron, il n'a pas été tendre avec François Fillon. En effet, il a critiqué le programme du candidat investi par la primaire de la droite, surtout sa volonté de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires en cinq ans : "Dit comme ça, vous mettez le feu au pays, aux fonctionnaires", a-t-il déclaré.

Des propos qui n'ont pas été appréciés par Les Républicains. Invité de la matinale de Sud Radio et Public Sénat ce mercredi 18 janvier, Bernard Accoyer a en effet jugé que ces déclarations étaient "déplacées" du patron des patrons. "J’appelle monsieur Gattaz à lire le programme de François Fillon. Manifestement, il ne l’a pas lu correctement et il n’en a pas compris l’esprit. J’entends toujours monsieur Gattaz se plaindre de l’excès de dépense publique. Le candidat qui veut la diminuer, il le critique", a lancé Bernard Accoyer.

En outre, il a profité de cette intervention pour rappeler que l’ancienne patronne du Medef, Laurence Parisot, aurait voté pour François Hollande en 2012 : "Tout ceci est incompréhensible. Le patronat n’en est pas à une erreur de déclaration. On se souvient du prédécesseur de monsieur Gattaz (Laurence Parisot, ndlr) qui s’était elle-aussi trompée sur son vote à la précédente élection présidentielle. Il est fort probable qu’elle ait voté pour François Hollande. On voit le résultat. Monsieur Gattaz ne lit pas bien le programme et fait des déclarations tout à fait déplacées."