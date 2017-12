Berlin : une "zone de sécurité" pour les femmes agressées ou menacées lors des festivités du Nouvel an

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ce dispositif a vraisemblablement été mis en place pour éviter toute nouvelle vague d'agressions sexuelles similaire à celle qui avait frappé Cologne et plusieurs autres villes allemandes, ne se reproduise. Au total, 1 088 plaintes avaient été enregistrées par la police allemande, dont 470 pour agressions sexuelles.

En outre, la police recommande aux femmes de demander de l'aide si elles se sentent menacées et de seulement porter un petit sac ne contenant pas d'objets de valeur, ajoute la BBC.

Les Allemands ont-ils capitulé ? Les organisateurs des célébrations du Nouvel an à Berlin ont annoncé qu'une "zone de sécurité" sera mise en place près de la célèbre porte de Brandenbourg. Elle servira à accueillir les femmes qui "auront été agressées", indique la BBC, ainsi que celles qui se sentent menacées.

