Beppe Grillo encense Trump et Poutine

Après l'échec du référendum de Matteo Renzi en Italie, le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo a le vent en poupe. Le comique, reconverti dans la politique a répondu à une interview du JDD pour encenser Donald Trump. "Il a dit ce qu'il fallait aux Chinois sur le protectionnisme (...). Les grandes entreprises n'iront plus au Mexique mais resteront aux États-Unis (...). ll relance la petite et moyenne entreprise et retirera l'armée américaine postée aux quatre coins du monde. Je suis en accord avec tout cela", explique-t-il se disant "optimiste" sur la présidence du millairdaire.

"Et si Donald Trump veut sortir de l'Otan, qu'il le fasse !(…) si Trump a envie de se rapprocher de Poutine, de remettre les choses en ordre de bonne marche, il ne peut qu'avoir notre aval".

Justement, Vladimir Poutine fait aussi partie des modèles du leader italien. "La politique internationale a besoin d'hommes d'État forts comme eux (...) Poutine est celui qui dit les choses les plus sensées sur la politique étrangère." Pour Beppe Grillo, l'Europe, en revanche, est "un échec total".