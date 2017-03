Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

TEASER. À la recherche du bonheur au travail: entre révolution technologique et retour au concret

Le juge Robin Camp démissionne et s’excuse pour ses propos sur une victime présumée

Au plus bas de l'année, le pétrole achève une nouvelle journée difficile

A Bordeaux, Macron courtise l'électorat juppéiste et cogne Fillon

20h50 : Plusieurs personnalités de gauche , dont le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, ou le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone, soutiendront Emmanuel Macron et non Benoît Hamon à l'élection présidentielle.

21h05 : Benoît Hamon : "Je veux tourner la page des recettes qui on jusqu'ici échouées. Et j'ai aujourd'hui une légitimité avec le vote de 2 millions d'électeurs de gauche."

21h20 : "Vous trouverez chez les Grecs, les Espagnols et même en Allemagne, des gens qui veulent changer les règles. Je veux mettre sur la table un nouveau traité européen", assure le candidat.

21h50 : Benoît Hamon : "Je considère que dans les pays les plus endettés, l'austérité n'est pas une solution pour eux. Il faudra restructurer la dette de ces pays-là. La question de la mutualisation européenne de la dette devra se poser."

La décision du moment où l'on part doit être laissée au patient et on droit permettre le suicide assisté."

22h30 : Benoît Hamon évoque l'euthanasie : "Je considère aujourd'hui que cette question est très intime et conduit des personnes à choisir s'il est temps de basculer. Nous devons agir dans ce sens (…) Il faut encore avancer vers une société bienveillante.

