Benoit Hamon tente de séduire les Verts et Aymeric Caron pour les européennes

"La priorité absolue, c'est la transition écologique", déclare Benoit Hamon qui compte sur la Banque centrale européenne pour opérer cette transition. Comme pendant sa campagne présidentielle, l'urgence semble être de combattre les "pesticides et perturbateurs endocriniens". Pour cela, il compte s'allier aux Verts, afind de former une "liste unie" pour que "l'écologie politique" l'emporte. Alors que Yannick Jadot a clairement annoncé qu'il ne s'allierait à personne pour cette élection, Hamon déplore le "no man's land qu'est la gauche" dans le paysage politique actuel, considérant que "chaque invective entre nous est un point donné à Macron ou Salvini".

L'homme au 6,3% des suffrages n'est cependant pas avare d'invectives contre son flanc gauche, en la personne de Jean-Luc Mélenchon.

Il reproche au leader de la France Insoumise sa "stratégie populiste", certains de ses "propos sur les médias" ou encore d'avoir invité des députés LR à des tables rondes de son université d'été. Plus généralement, il considère que leurs projets "divergent fortement". Plutôt que Mélenchon, Benoit Hamon regarde du côté de Cédric Herrou (pour les migrants) et d'Aymeric Caron (pour la souffrance animale).

Le leader de Génération.s n'est pas encore certain de se lancer dans l'aventure européenne mais compte se prononcer cet automne. Il compte cependant faire face au pouvoir actuel, notamment sur la question des migrants, qu'il souhaite tous accueillir. Il conteste l'action du gouvernement, considérant que Macron est "pauvrophobe". Il le qualifie de "dépeuçeur du modèle social français"