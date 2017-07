Benoît Hamon quitte le Parti socialiste

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Jeudi dans Libération , il avait expliqué : "L’idée, c’est de lancer, en sortant de la dictature de l’urgence, un mouvement qui fonctionnera et délibérera vraiment de manière horizontale et collective". Il ajoute que "l’autre fonction importante du mouvement sera d’être un initiateur, une des poutres, des états généraux de la gauche. Posons pour de bon les bases d’une maison commune ouverte à tous ceux qui se disent encore de gauche". Dans ce contexte, le PS sera "un interlocuteur parmi d'autres", dit-il.

"Aux militants qui restent, je ne leur dis pas 'adieu' mais 'au revoir', 'à tout de suite' dans les combats que nous allons mener, car nous aurons à nous retrouver tous ensemble dans la grande famille de la gauche pour l'indispensable rassemblement, la future maison commune sans laquelle il n'y aura pas de victoire possible".

A cette occasion, il a annoncé son départ du Parti socialiste. "Je quitte un parti mais je ne quitte pas l'idéal socialiste. Ni le socialisme ni les socialistes. Je serai plus utile en dehors" du parti, a déclaré l'ancien frondeur.

Le candidat malheureux à la présidentielle Benoît Hamon a organisé ce samedi un événement sur la pelouse de Reuilly (Paris, 12ème arrondissement) pour lancer son "Mouvement du 1er Juillet" (appellation provisoire) dont le but est de "reconstruire la gauche".

