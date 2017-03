Benoît Hamon : "Le parti de l'argent a trop de candidats dans cette élection"

Un peu plus d'un mois avant l'élection présidentielle. Pour la première fois depuis 2002, la gauche traditionnelle est en passe d'être éliminée du premier tour. Pour tenter de relancer une campagne étouffée par les diverses affaires, Benoît Hamon a organisé ce dimanche son grand meeting à Bercy, réunissant à l'AccorHotels Arena de Bercy plus de 25 000 personnes. "Tout commence aujourd'hui" assure-t-il soulignant que la France était "en burn-out démocratique." Le candidat a d'abord réclamé une minute de silence pour les victimes du terrorisme et fait applaudir François Hollande, Bernard Cazeneuve et Jean-Yves Le Drian pour leur travail sur la sécurité nationale.

Il a ensuite tancé une campagne transformée en "chronique judiciaire pour les uns" et "en fièvre sondagière pour les autres" visant évidemment François Fillon et Emmanuel Macron. Il s'en est pris aussi à Manuel Valls, sans le nommer, critiquant ceux qui ont quitté le navire. "Moi, je sais garder la nuque raide et je tiens bon dans tempête" assure le candidat, soulignant le "mépris de la parole démocratique" et "ce nihilisme qui éteint chaque jour l'esprit républicain."

Mais l'ennemi était avant tout la droite de François Fillon et la candidature d'Emmanuel Macron. "Le parti de l'argent a trop de candidats dans cette élection" a lancé Benoît Hamon. "Il a plusieurs noms plusieurs visages et même plusieurs parti." Il ainsi critiqué ceux qui considère le pays "comme une entreprise" moquant les propos du candidat d'En Marche. "vous être pauvre, devenez milliardaire ! vous n'avez qu'un teeshirt ? Allez-vous acheter un costume ! mais si vous voulez une part des richesses alors passez votre chemin !" a-t-il ironisé. "Ils ont peut-être le sens des affaires, moi j'ai le sens de l'état."

Il est enfin revenu sur sa mesure phare, paraphrasant Manuel Valls, qui se déclarait "le candidat de la feuille de paie. "Avec le revenu universel d'existence, je suis le candidat de la feuille de paie, du pouvoir d'achat, le candidat de cette France qui se lève tôt dont nos adversaires adorent parler mais qu'ils ne rencontrent jamais", a rétorqué Benoît Hamon. "Le revenu universel n'oppose plus le chômeur au travailleur, il les réconcilie".