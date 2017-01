Benoît Hamon : "Oui, je me vois à l'Élysée"

Interrogé mardi 3 janvier sur BFM TV, Benoît Hamon a tout d'abord répondu à ceux qui qualifient de "surprise" sa candidature à la primaire de la gauche. "Je veux être président de la République, je me vois à l'Elysée", a assuré l'élu socialiste des Yvelines. Encore une fois, "je n'ai jamais voulu être la surprise" de ce cette élection, "je veux gagner la primaire de la gauche", a répété l'ancien ministre de l'Education nationale.

"Je me concentre sur ce que j'ai à dire aux Français, et ils considèrent que c'est sérieux, rigoureux, enthousiasmant ou pas, mais je ne fonderai pas ma légitimé sur le fait de dire que les autres sont beaucoup plus mauvais que moi, ça n'aurait pas beaucoup de sens", a poursuivi Benoît Hamon, avant de répondre à une question sur ses futurs adversaires.

Qu'il s'agisse de Manuel Valls ou de Vincent Peillon, qui ont présenté les grandes lignes de leurs programmes respectifs mardi matin, mais aussi d'Arnaud Montebourg, l'ancien ministre assure qu'il n'a aucune "volonté de dénigrer l'option proposée".

Benoît Hamon propose notamment la mise en place d’un revenu universel, la suppression de la Loi Travail ou encore la légalisation du cannabis, également défendue par Vincent Peillon.

