Benoît Hamon : "Je ne suis pas fermé au fait d'enrichir mon projet"

Interrogé par David Pujadas sur son état d'esprit, 24 heures après sa victoire au second tour de la primaire de la gauche, Benoît Hamon a tout d'abord déclaré : "Le plus beau jour de ma vie politique sera peut-être en mai. Cette victoire est une belle étape, qui m'a permis de réunir plus d'un million d'électeurs sur mon projet".

"Je maintiens le cap du revenu universel (...) Mais il y a dans ce quinquennat des éléments évidemment positifs. (...) Je ne suis pas fermé au fait d'enrichir mon projet, au contraire.

Mais je souhaite qu'on vote pour ce que je propose, pas seulement pour rejeter François Fillon ou Marine Le Pen", a assuré l'ancien ministre.

Rappelant les grandes lignes de son projet, Benoît Hamon répète : "Il faut pouvoir se projeter. Le futur désirable, c'est que nos enfants puissent eux-mêmes enfanter dans un monde respirable. Que les nouvelles générations soient aussi bien protégées que nous l'avons été".

"Je n'ai pas eu Jean-Luc Mélenchon au téléphone. Je dois voir Yannick Jadot demain. Si Emmanuel Macron est de gauche, nous discuterons. (...) Je ne veux pas réduire le rassemblement à des questions d'appareils", a-t-il conclu.

