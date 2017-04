Benoît Hamon : "Marine Le Pen est d’extrême droite, on ne peut plus en douter"

Nicolas Bay : "la France était à Londres et pas à Vichy" souligne le secrétaire général du Front national sur Public Sénat et Sud Radio à propos de la polémique qui touche Marine Le Pen. "Si l'on dit que la France est responsable de ce qui s'est passé [...] ça revient à donner une légitimité au gouvernement de Vichy".

Benoît Hamon : "Je ne sais pas si c’est calculé mais en tout cas (cela prouve) si on doutait que Marine Le Pen est d’extrême droite, on ne peut plus en douter" affirme le candidat socialiste sur RTL.

Nicolas Dupont-Aignan : "Je ne comprends pas la polémique" explique-t-il sur LCI.

"Je vais vous dire pourquoi. Parce qu’on doit prévoir la France dans 50 ans. Et en France, on a le génie de se disputer sur un passé douloureux."

Jean Lassalle : "Ce qu’avait dit Jacques Chirac (en 1995) était très beau, ce que dit Marine Le Pen est inutile est dangereux" juge le berger sur France 2.

François Asselineau : "Madame Le Pen essaie de faire le buzz là-dessus, sur des sujets qui sont extrêmement cruels. Donc, à mon avis, le mieux, c’est de ne pas trop en parler" souligne-t-il sur France Inter.

Jacques Cheminade : "Ma position est celle du Général de Gaulle" explique-t-il sur Europe 1. Il s’est battu pour une France libre. Et ma position est celle de tous les Français qui ont défendu les juifs et qui se sont battu pour eux".