Benoît Hamon lancera son mouvement "transpartisan" au mois de juillet

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cyberattaques: une plateforme pour rapprocher victimes et prestataires

En savoir plus

Le Parti socialiste a été "sanctionné" à la présidentielle, et "on aura une élection législative qui va probablement confirmer cette sanction-là, même si je souhaite qu'il y ait un maximum de députés de gauche à l'Assemblée nationale", a aussi estimé Benoît Hamon, prônant la reconstruction d'une "gauche démocratique".

Interrogé au micro de France Culture à propos les élections législatives des 11 et 18 juin, pour lequel il brigue un second mandat dans la 11e circonscription des Yvelines, Hamon a qualifié la situation de "compliquée".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres