Benoît Hamon a été reçu par François Hollande

Le vainqueur de la primaire de la gauche a été reçu jeudi matin à l'Élysée par le président de la République, moins d'une semaine après sa large victoire face à Manuel Valls. Si Benoît Hamon évoque un échange "important, très riche, très intéressant" avec François Hollande, il assure que leur rencontre n'avait pas pour objet un "passage de témoin".

"Il n'y a pas de passage de témoin aujourd'hui, il y a une élection présidentielle et un président qui préside jusqu'à l'élection présidentielle (…) Nous avons échangé sur la construction européenne, les prochaines étapes à venir (...) nous avons discuté des questions de défense européenne, d'intégration européenne", a indiqué l'ancien ministre de l'Éducation nationale, expliquant avoir également abordé "ce que sera l'engagement des États-Unis de Donald Trump sur le traité de Paris".

Il était "essentiel que nous évoquions ces questions à un moment où je suis engagé moi-même dans cette campagne présidentielle comme représentant du Parti socialiste et de ses alliés, comme candidat de la gauche et avec la volonté de gagner", a ajouté Benoît Hamon.

Le chef de l'État ne lui a pas donné "des conseils de campagne" mais "on a eu des éclairages extrêmement précieux sur la situation européenne et sur plus globalement les relations avec nos alliés partenaires", a ajouté le candidat.

