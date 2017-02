Benoit Hamon discute "sur le fond" avec Jean-Luc Mélenchon

Cela semble être une impossibilité politique. Mais Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon continuent leurs discussions dans le but, un peu optimiste, d'obtenir une candidature unique. "Ce n'est pas un théâtre, nous allons discuter sur le fond" affirme le candidat du parti socialiste sur FranceInfo, soulignant néanmoins que ce ne sera "pas facile." Il faut dire que le patron du Front de Gauche n'est pas du genre à s'effacer.

En revanche, les choses sont mieux engagées entre Benoît Hamon et le candidat EELV Yannick Jadot, surtout depuis le vote ultra-majoritaire des électeurs écologistes pour un rapprochement avec le parti socialiste. Hamon a d'ailleurs précisé que les discussions se dirigeaient plutôt vers un retrait du candidat écologiste. "Ce que nous devons discuter, ce sont les conditions dans lesquelles ce rassemblement est possible et qui est au bout du compte entre Yannick Jadot, entre Jean Luc Mélenchon, moi-même, le mieux à même de représenter la gauche demain au second tour de l'élection présidentielle sur un projet qui pourrait être commun" a tranché le socialiste.

De son côté, Yannick Jadot assure sur FranceInfo que cela devrait se résoudre dans les prochains jours. "J'ai rencontré Jean-Luc Mélenchon hier matin. On a passé un long moment ensemble. J'ai encore discuté avec Benoît Hamon hier. Nous discutons pour savoir si nous sommes capables d'assumer cette responsabilité devant l'histoire. Toute cela devra aboutir dans les jours qui viennent."