Benoît Hamon dénonce une « sorte de "macronmania" qui nous fait oublier les politiques qu’il va mettre en œuvre »

L’ancien candidat PS à l’élection présidentielle Benoît Hamon a reconnu sur France 2 qu’aux élections législatives les candidats socialistes vont « connaître probablement un échec ». Il a dénoncé « le brouillard dans lequel nous sommes depuis les présidentielles » et une sorte de « macronmania » qui « nous fait oublier les politiques qu’il va mettre en œuvre ». « Sur les questions économiques et sociales, c’est le programme, en matière sociale qui est celui des Républicains, de la droite. Et même parfois je pense que cela va même bien au-delà en termes de dérégulation des services publics, du rôle de l’Etat… C’est très concret ça » a continué Benoît Hamon.

« Il a pour lui l’art de la communication, il lui reste encore à démontrer l’art du pouvoir, l’art de la politique et surtout l’art d’être juste. Je ne le crois pas capable d’être juste, juste avec les Français » rajoute le candidat à la députation dans les Yvelines.