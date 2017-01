Benoit Hamon critique "la paresse intellectuelle" de Manuel Valls

L'ancien ministre, attaqué par l'équipe de Manuel Valls sur son programme, était invité sur Europe 1.

Un programme irréalisable ? : "Je défends un projet politique qui propose un futur désirable, par des millions de nos compatriotes" explique Benoit Hamon. Un projet global, cohérent. J’observe que cela heurte Manuel Valls. Heureusement qu’il y a mon programme pour qu’il puisse commenter cette élection (…) Je trouve irresponsable de la part d'un ancien Premier ministre de parler comme il le fait, quel est le futur qu'il propose ? (…) Cela ne marchera pas parce que cela n’a pas marché hier. Je mets sur la table des propositions nouvelles.

Parlons de cela plutôt que de procéder par oukases, ce qui relève davantage de la paresse intellectuelle que de faire vivre le débat démocratique."

Le revenu universel : "Il n’y a aucun impact sur le budget de la France" s'agace l'ancien ministre. "C’est un transfert de richesses. On organise une redistribution vers le revenu universel. Peut-on s’interroger sur ce que ça rapporte ? Quand vous donnez 600 euros à des personnes qui vont les consommer, quand vous permettez de libérer 600.000 emplois étudiants, quand vous remettez du lien social là où il y a des inégalités qui coûte très cher ? On ne pense jamais à ce que cela rapporte."

L'accusation de communautarisme : "Elle me heurte et me révolte. Dans mon projet, il y a la création d’u nouveau corps de contrôle de l’administration qui ira vérifier si dans une entreprise, il y a des discriminations à l’embauche, si un propriétaire ne discrimine pas de louer et si dans un espace comme les cafés, on n’interdise pas les femmes"

