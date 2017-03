Benoît Hamon : "cette campagne a été beaucoup polluée par l'argent"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Des soins de proximité : "Je souhaite qu'il y a ait des garanties de services publics (...) Cela s'inscrit dans une politique d'aménagement du territoire (...) Je veux qu'adossés aux services des urgences, on puisse avoir des lieux où les médecins exercent",

Un accord avec Mélenchon : "J'ai fait la proposition à Jean-Luc Mélenchon (...) Ça n'a pas été possible mais il faut que la démocratie aille à son terme. Ça ne sert à rien de prolonger éternellement des discussions. Il n'est pas question que je remette en question ma candidature".

La légalisation du cannabis : "C'est une décision difficile. Consommer du cannabis régulièrement, n'est pas bon. L'hypocrisie serait de dépénaliser le cannabis, c'est-à-dire fumer tranquillement mais les trafics sont interdits." En légalisant, "il y aura des lieux dans lesquels on pourra acheter du cannabis et contrôler la qualité de ce qui sera distribué. Ils seront interdits aux mineurs."

Le salaire du président de la République : "Je pense que cette campagne a été beaucoup polluée par l'argent et surtout les forces de l'argent dans le programme des autres candidats. J'ai été transparent depuis le début sur mon patrimoine, sur mes donateurs. S'il faut baisser le salaire du président de la République, je n'ai pas de problème."

Elle n'a pas à se voir imposer un foulard. Il faut lutter contre toutes formes d'asservissement de la femme. Cette loi protège la liberté de conscience et la liberté religieuse. Je propose de créer un numéro vert, 7 jours sur 7 24 heures sur 24, pour toutes formes d'atteintes à la liberté religieuse". Mais "je ne serai pas de ceux qui veulent interdire le foulard dans l'espace public".

La règle des 3% : "Cette règle est une convention comptable qui peut être interprétée avec souplesse quand on essaye de relancer le pays. Je les respecterai au terme de mon quinquennat."

