Benoît Hamon appelle la France insoumise à "l'unité politique à gauche"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

16h24 France: la popularité de Macron et Philippe s'effrite encore

15h23 Neige et vergles: la Tour Eiffel fermée depuis dimanche matin AFP

En savoir plus

Cette unité doit aller plus loin que la mobilisation syndicale, continue-t-il. Ainsi, au niveau transnational, Benoît Hamon envisage une "coalition progressiste" avec Yánis Varoufákis, ancien ministre des Finances grec, ouverte "à tous les citoyens, mais aussi aux Verts, aux formations de la gauche radicale, à celles de la social- démocratie".

A quelques jours de la manifestation du 22 mars de défense du statut des cheminots, il affirme avoir "discuté avec les écologistes, avec Noël Mamère, Pierre Laurent ou Olivier Besancenot" et déclare : "Il y a unité syndicale, il doit y avoir unité politique à gauche.

Benoît Hamon, ancien candidat du PS à la présidentielle et fondateur du mouvement Génération.s, regrette dans une interview au JDD la "stratégie solitaire" des Insoumis et lance un nouvel appel à Jean-Luc Mélenchon, notamment pour défendre le service public.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres