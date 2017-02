Benoît Hamon acte la fin des négociations avec Jean-Luc Mélenchon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Évasion spectaculaire à la prison de Lantin: la police émet un avis de recherche sur Mustapha Iken, "dangereux et qui pourrait être armé"

L’économie, la société et la crise anglophone trônent en couverture des journaux camerounais

Cameroun : Yaoundé et Douala de justesse dans le top 30 des meilleures villes africaines

En savoir plus

"Je ne veux pas me situer en compétition avec lui" affirme de son côté Jean-Luc Mélenchon dans une interview à Ouest-France. Mais de prévenir : "Je crains que ce soit beaucoup trop tard. Nous sommes à soixante jours du premier tour. J’ai un programme, qui a été bouclé en novembre. Qui pourrait croire à un accord de coin de table sur les sujets qui nous séparent comme l’avenir de l’Union européenne ? Il s’agit de se préparer à gouverner un grand pays ! Pas d’un arrangement personnel !"

La réunion n'aura donc pas lieu. Elle semblait, de toute façon, mal partie depuis le début tant les deux courants se détestent. Après s'être renvoyé la balle, le Parti socialiste et le Front de gauche ont donc mis un terme aux timides pourparlers qu'ils avaient tenté de mettre en place. Dimanche soir sur TF1, Benoit Hamon a mis fin au suspense. "Je l'ai vu, il m'a confirmé ce que je savais, c'est qu'il sera candidat. Dont acte, la situation est maintenant claire" a tranché le député des Yvelines en évoquant le leader de la France insoumise.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres