Benjamin Netanyahou annonce une rencontre avec Vladimir Poutine

Une rencontre qui interviendrait sur fond de grosses tensions diplomatiques entre Moscou et Jérusalem depuis qu'un avion russe a été abattu par la DCA syrienne mi-septembre. La Russie avait alors accusé Israel d'être derrière cet accident.

Selon un communiqué du Kremlin, le Premier ministre israélien aurait appelé le président russe le jour de son anniversaire. Lors de cet échange, Benjamin Netanyahou aurait de nouveau promis d'empêcher l'Iran d'établir une présence militaire en Syrie et de contrecarrer le transfert d'armes létales au Hezbollah au Liban".

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé ce dimanche 7 octobre en ouverture du conseil des ministres qu'une nouvelle rencontre allait avoir lieu entre Vladimir Poutine et lui pour aborder la question de la coordination de leur engagement en Syrie. Les deux hommes auraient convenu de "se rencontrer prochainement afin de continuer l'importante coordination sécuritaire" entre leurs armées.

