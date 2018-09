Benjamin Griveaux présente ses projets pour Paris

Indéniablement, ses yeux sont rivés vers l'Hôtel de Ville. Si ce n'est pas encore officiel, tout le monde est aujourd'hui au courant que Benjamin Griveaux, l'actuel porte-parole du gouvernement, veut prendre la place d'Anne Hidalgo. Dans un entretien accordé au Parisien, il a déclaré vouloir "transformer les choses" parce que ce qu'il voit "ne [le] satisfait pas".

Cependant, il ne devrait pas se présenter tout de suite. Il a déclaré ne pas prendre de décision avant le printemps. Mais son programme pour la ville de Paris est déjà en construction, et ce sont les grandes lignes qu'il est venu présenter à la presse.

Voici les principaux axes de sa politique parisienne :

- Un changement de "gouvernance". Griveaux sous-entend assez clairement qu'Anne Hidalgo est autoritaire, mais n'explique pas ce qu'il entend par là.

- "Reconquérir une partie du périphérique". Là encore, peu d'explication sur ce que cela signifie, sinon qu'il considère qu'il faut faire quelque chose avec ce casse-tête d'aménagement du territoire qu'est la ceinture périphérique.

- "Ne pas interdire Airbnb". Sur ce point, c'est une attaque directe contre Anne Hidalgo, dont le fidèle adjoint au logement, Ian Brossat, vient de sortir un brûlot contre l'entreprise américaine, qu'il accuse de pénaliser les Parisiens et faire monter les prix.

- "Ne pas supprimer la voiture à Paris" mais trouver "des alternatives" .

- Investir dans des "machines innovantes" pour la propreté

- "Faire de Paris la ville la plus intelligente du monde". Paris LREM sera une Start-Up innovante, nous sommes prévenus.

Autant de grandes déclarations qui manque de précision et semblent très peu concrètes. Il est très difficile d'estimer la nature et donc l'impact de celles-ci. Mais Benjamin Griveaux devrait affiner son programme, ayant déjà mis en place "des ateliers sur la ville de demain". Et les scores très importants obtenus par LaREM aux élections de 2016 doivent le rendre confiant. Attention Anne Hidalgo, la concurrence chasse sur vos terres !