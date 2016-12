Bénédiction urbi et orbi : "trop de sang a été versé en Syrie" déclare le pape

Pour la bénédiction urbi et orbi de Noël, François a prononcé un plaidoyer pour la paix dans le monde et notamment au Moyen-Orient où la guerre fait rage depuis plusieurs années. "Paix aux hommes et aux femmes dans la Syrie martyrisée, où trop de sang a été versé. Surtout dans la ville d’Alep, théâtre ces dernières semaines d’une des batailles les plus atroces, il est plus que jamais urgent qu’assistance et réconfort soient garantis à la population civile à bout de forces, en respectant le droit humanitaire" a affirmé le pape.

"Il est temps que les armes se taisent définitivement et que la communauté internationale s’emploie activement pour qu’on arrive à une solution négociée et que se rétablisse le vivre ensemble civil dans le pays."

Il a aussi évoqué le conflit israélo-palestinien mais aussi les autres terres déchirées par les conflits. "Qu’Israéliens et Palestiniens aient le courage et la détermination d’écrire une nouvelle page de l’histoire, où haine et vengeance cèdent la place à la volonté de construire ensemble un avenir de compréhension réciproque et d’harmonie. Que puissent retrouver l’unité et la concorde l’Irak, la Libye et le Yémen, où les populations pâtissent de la guerre et d’atroces actions terroristes."

Nigéria, Colombie, Ukraine… François a eu une pensée pour tous les pays où la violence règne. "Paix à tous ceux qui, en différentes régions, affrontent des souffrances en raison de dangers constants et d’injustices tenaces" a-t-il déclaré. "Paix à qui a perdu un être cher à cause d’actes atroces de terrorisme, qui ont semé peur et mort au cœur de tant de pays et de villes."

La totalité de la bénédiction est disponible sur le site de Radio Vatican.