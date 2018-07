L'Elysée a engagé une procédure de licenciement contre Alexandre Benalla, placé en garde à vue ce vendredi matin

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Poutine et Trump ont discuté de propositions "concrètes" pour l'est de l'Ukraine

F1: Ricciardo le plus rapide aux essais libres 1 du GP d'Allemagne

Finale France-Croatie : des pics d'énergie sismique après chaque but

Belgique La phase d'avertissement du plan "Forte chaleur et pics d'ozone" réactivée

13h29 Athlétisme et dopage: Kiprop, Jebet et Ukhov dans une liste de 109 athlètes suspendus (AIU) AFP

Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce vendreid matin pour des chefs de "violence en réunion par personne chargée d'une mission de service public", "usurpation de fonction", "port illégal d'insigne réservé à l'autorité publique" et "complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection", selon des précisions du parquet.

Ce collaborateur de l'Elysée a été mis en cause à la suite de la diffusion de vidéos le montrant en train de frapper des manifestants, en marge des rassemblements du 1er mai.

"Il a été porté à la connaissance de la présidence de la République des faits nouveaux, qui sont constitutifs d'une faute commise, et qui font l'objet d'une procédure judicaire".

