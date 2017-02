Belgique : un mort et 27 blessés dans le déraillement d'un train près de Louvain

Un train a déraillé ce samedi en début d'après-midi aux abords de la gare de Louvain, à 25 km à l'est de Bruxelles. Les responsables des chemins de fer et du gouvernement belges n'ont pas précisé le nombre ni l'état des victimes, mais les médias belges parlent d'un mort et 27 blessés, dont trois graves. Un porte-parole des chemins de fer belges SNCB a souligné qu'il était "beaucoup trop tôt" pour confirmer ces informations. "Le parquet va maintenant arriver sur place pour la procédure judiciaire.

La victime qui est décédée n'était pas à bord du train", a indiqué le bourgmestre de Louvain, Louis Tobback.

Plusieurs enquêtes seront menées afin de déterminer les circonstances de l'accident de ce train de voyageurs, a indiqué le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot.

Le train transportait 84 personnes, dont 57 personnes sont saines et sauves.

Dans un communiqué, le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel, a donne quelques détails sur l'accident : "Le train n°3636, effectuant la liaison Louvain-La Panne, a quitté la gare de Louvain à 13h09. Quelques centaines de mètres plus loin, pour une raison toujours à déterminer, le train a déraillé et une de ses voitures s’est couchée sur le flanc. Une centaine de voyageurs étaient à bord".

Dans un tweet rédigé en néerlandais, le Premier ministre belge Charles Michel a exprimé sa sympathie aux victimes et à leurs proches et a remercié les services d'urgence pour leur intervention rapide. "Nos pensées vont aux victimes de l'accident de train à Louvain et à leurs proches", a tweeté de son côté le ministre de l'Intérieur Jan Jambon.