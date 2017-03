Belgique : fortement alcoolisé, le conducteur du véhicule aurait tenté d'échapper à un contrôle

Mise à jour 19h00

Un individu a été arrêté ce jeudi après avoir foncé dans la foule pour se soustraire à un contrôle routier, sur la principale artère commerçante d'Anvers. L'homme circulait avec un véhicule immatriculé en France, a indiqué la police belge, précisant que la capitale de la Flandre (nord de la Belgique) se trouvait désormais en "vigilance renforcée".

Selon les premières informations communiquées par le parquet fédéral belge, des armes blanches et un fusil anti-émeute ont été découverts dans le véhicule de l'individu interpellé.

Ce dernier a été identifié comme "Mohamed R., né le 8 mai 1977", de nationalité tunisienne, mais titulaire d'une carte de résident français précise le parquet fédéral belge.

Selon une source proche de l'enquête, citée par Le Monde, l’homme interpellé était très alcoolisé et se trouait encore en cellule de dégrisement jeudi soir. "Il n’a pas foncé sur les militaires. On pense qu’il a plutôt voulu échapper à un contrôle", ajoute cette source.

"Le véhicule roulait à grande vitesse sur le Meir (l'artère), donc les gens devaient sauter sur le côté", a expliqué le chef de corps de la police d'Anvers, Serge Muyters, lors d'un point presse.

Le conducteur du véhicule, "un homme d'origine nord-africaine" qui portait une "tenue de camouflage", a été arrêté au terme d'une course-poursuite dans le centre de la ville, a-t-il ajouté.

Dans un premier temps, des militaires déployés sur les sites sensibles en Belgique ont "immédiatement" tenté d'arrêter la voiture, mais celle-ci a refusé d'obtempérer et a poursuivi sa course en brûlant un feu rouge. Le véhicule a été finalement "intercepté" sur le quai des bords de l'Escaut après avoir emprunté des rues du cœur historique et en partie piétonnier d'Anvers, explique un responsable local.

