Belgique : 10 milliards d'euros de fonds libyens s'évaporent

Mais où est passé l'argent libyen ? Selon le journal belge Le Vif, plus de 10 milliards d'euros ont disparus entre la fin 2013 et fin 2017. Détenus par d'anciens proches de Mouammar Kadhafi, Ils avaient pourtant gelés dès 2011, lors de la chute du régime.

En novembre 2013, 16,1 milliards d'euros se trouvaient sur quatre comptes "ouverts par des institutions financières (l'Arab Banking Corporation à Bahreïn et HSBC Securities Services à Luxembourg) pour le compte de la Libyan Investment Authority (LIA) ou sa filiale, la Libyan Foreign Investment Company (LAFICO)" explique Le Vif. Or, lorsqu'un juge belge a voulu saisir cette somme, fin 2017, il ne restait plus que 5 milliards d'euros, sans qu'aucun "dégel" n'ait été accordé. La question est donc de savoir si la Belgique a correctement surveillé ses comptes.