"Beaucoup de Français se disent: 'Macron n'est pas un président pour nous'" affirme Xavier Bertrand

Ce mardi matin, Xavier Bertrand était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Le président du conseil régional des Hauts-de-France, qui a quitté Les Républicains en fin d'année dernière – a notamment donné son avis sur le rapport entre Emmanuel Macron et les Français, mais aussi sur le pouvoir d'achat.

"Je pense que les Français ont un sentiment très partagé" a-t-il estimé. "D'une part, ils ont envie que ca marche. Ils disent aux politiques 'notre vie est dure depuis 30 ans, et vous n'avez pas apporté de solutions. Faites votre boulot. Ce président, on aimerait que ca réussisse'. Sauf qu'il y a beaucoup de Français qui se disent: 'Emmanuel Macron n'est pas un président pour nous. Pour les petits comme nous, il ne fait rien. Pour ceux qui vont bien, notamment avec la baisse de l'ISF, ca va aller mieux en premier pour eux'".

Et de poursuivre : "Certains beaux esprits disent que la pouvoir d'achat n'est peut-être pas important que cela. Quand on a la chance de ne pas avoir à compter tous les jours, ce n'est peut-être pas un problème. Les gens entendent dire qu'il y a une croissance qui pour l'instant ne fait pas reculer le chômage. Il y a une croissance qui ne profite pas à ceux qui bossent et qui ont des petits salaires".