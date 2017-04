Bayrou : "il n'y aura pas de parti unique" si Macron est élu

Emmanuel Macron sera mercredi en meeting à Pau, avec le leader du Modem, François Bayrou. Ce dernier a accordé un entretien au journal Sud Ouest, publié ce dimanche.

Il salue cette entente avec Emmanuel Macron, car "pour la première fois, on peut sortir du scénario qui paralyse le pays depuis des années".

Le leader du Modem estime que "l’affrontement incessant et borné des deux partis de pouvoir a empêché de prendre les décisions courageuses, de traiter les questions du chômage et de la dette" et que "il existe en France un grand courant central et réformiste qui exercera les responsabilités en rassemblant plutôt qu’en divisant".

Mais si Emmanuel Macron est élu le 7 mai, qu'en sera-t-il des législatives ? Pour François Bayrou, "il n'y aura pas de parti unique", mais un "label unique Majorité Présidentielle". Ce label, "quel que soit son nom, garantira aux citoyens que plusieurs sensibilités, notamment En Marche ! et le MoDem, soutiendront le projet présidentiel, et les groupes parlementaires s'organiseront dans le respect du pluralisme".