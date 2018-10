Bavière : fort recul de la CSU, les Verts en seconde position, l'AfD quatrième

Les électeurs de Bavière, cœur économique et technologique de l'Allemagne, fort de 12,8 millions d'habitants et doté d'une autonomie plus poussée que les autres Lander, étaient appelés aux urnes ce dimanche, lors d'élections régionales scrutées avec attention.

Les premiers sondages, effectués à la sortie des urnes et publiés à 18h, montrent que la CSU, qui était en situation de quasi-monopole dans la région depuis la création du parti, a enregistré un gros revers et perdu la majorité absolue, avec un score estimé à 35,5% des voix, en baisse de plus de 12 points par rapport au précédent scrutin. Jusqu'à présent, la CSU disposait de la majorité absolue au Parlement local et gouvernait sans allié, ce qui sera désormais impossible.

Les soutiens pour une éventuelle coalition seront à chercher du côtés d'autres partis. Les Verts, notamment, ont créé la surprise en s'imposant comme la deuxième force de la région, avec un score estimé à 19% (+10 points). Les sociaux-démocrates, à l'inverse, passeraient de 20,6% à environ 10% : une véritable déroute.

Les populistes de l'AfD, qui n'existaient pas lors d'une dernier scrutin, auraient recueilli environ 11% des voix, soit environ autant que les conservateurs du parti Freien Wähler. Les libéraux du FDP sont crédités d'environ 5% des voix et l’extrême gauche de Die Linke, 3,5%.