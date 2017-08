Un bateau anti-migrants se dirige vers la Tunisie

Un bateau de 40 mètres, le C-Star, se dirige actuellement vers la Tunisie, après être passé près de la Lybie, dans le but d'empêcher les embarcations de migrants de rejoindre l'Europe. Financé par une campagne participative sur internet par des militants d'extrême-droite, le navire fait bien sûr polémique. "Si nous rencontrons des migrants, nous les raccompagnerons systématiquement sur les côtes africaines" assure ainsi sur Twitter, Clément Galant, de Génération identitaire.

Les militants critiquent aussi les ONG, responsables, selon eux, de "faire passer clandestinement des centaines de milliers de migrants illégaux en Europe" grâce aux passeurs.

Samedi, le C-Star a ainsi suivi l’Aquarius, un bateau affrété par les ONG françaises SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), afin de "le surveiller."

This is the radio conversation between #Cstar and #Aquarius recorded yesterday in the #SAR at 19.5 nautical miles from the Libyan coast pic.twitter.com/mKA0lMP4n2

